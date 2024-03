Basket Serie B Interregionale Senigallia super | Virtus Roma ko 86-73

(Di domenica 10 marzo 2024) Giacomini prestazione totale, ma ben tutta la Goldengas.Whelan non basta alla gloriosa squadra capitolina, 10 Marzo 2024 – Con una prestazione davveroba la Goldengasfa il bis nel girone Gold conquistando la seconda vittoria in altrettante partite contro una big, e un pezzo di storia delitaliano come la, che cade in una PalaPanzini entusiasta 86-73. Primo quarto equilibrato (20-22) poi laprova a scappare nel secondo (20-29 al 13’) ma la reazione della Goldengas è da grande squadra: intensità, difesa, insomma il credo di coach Gabrielli e un immenso Giacomini, sicuramente autore di una delle più complete prestazioni nei sette anni a, firmano il sorpasso (34-33) già prima ...

