Basket serie B Ferrara Basket in cerca di punti a Gardone Benedetto | Due trasferte utili a testarci»

(Di domenica 10 marzo 2024) "Mi aspetto dalla squadra un approccio importante in trasferta, così come lo abbiamo in casa, affrontiamo una formazione che ha fatto benissimo nella prima fase di campionato". Coach Giovanniha chiari gli obiettivi di, attesa oggi (ore 18) dalla sfida sul parquet dellase nel secondo impegno dei Play-In Gold. Dopo il convincente successo con Pordenone, il quarto consecutivo, Drigo e soci vogliono dare continuità al buon momento: "Queste dueuna dopo l’altra rappresentano un passaggio importante della nostra stagione – le parole del tecnico calabrese –, sono due test che ci potranno dire tanto, anche perché la prima giornata ha visto vittoriose tutte e quattro le squadre del nostro girone, e questo per noi non è un aspetto positivo ...

serie B - Power Basket, prima trasferta dei Play-In Gold a Ragusa: Dopo il vittorioso esordio casalingo con l'Orlandina, la Power Basket Salerno è attesa dal match di questa ... è una squadra che negli ultimi anni ha fatto molto bene in serie B ed è costruita per ...pianetabasket

Basket serie C. Bmr e Castelnovo Monti si giocano il 3° posto in 40 minuti: Tutto in quaranta minuti. Due reggiane si giocano, a distanza, il terzo posto nel campionato di serie C e l’accesso alla poule promozione: a partire indubbiamente favorita è la Bmr Basket 2000 Reggio ...msn

Basket. Il CmC sfida il Prato. Solo un risultato utile per coach Bertieri: Il Cmc di Carrara affronta il Prato in serie C regionale con la necessità di riscattarsi dopo un avvio complicato. La sfida sarà determinante per risalire in classifica.lanazione