Basket | Serie A2 2023 24 | vincono Apu Udine e Trapani | cade la Fortitudo in casa contro Rieti

(Di domenica 10 marzo 2024) Nelle ultime sette gare che completano il 27esimo turno diA2 non mancano le sorprese.laBologna, che perde in76-70. Grande rimonta degli ospiti, che a metà terzo quarto hanno toccato anche il -18 di svantaggio: a fare la differenza è il parziale di 25-10 nell’ultimo quarto. La Effe si fa così raggiungere al secondo posto del girone Rosso dall’Apu. La formazione friulana infatti si è imposta senza affanni sulla Juvi Cremona per 86-68 grazie ad una splendida prova corale, come dimostrano i cinque uomini in doppia cifra. Vince anche Trieste, che grazie ai 25 punti di Brooks e ai 21 di Ruzzier stende 86-76 Treviglio e si avvicina al quarto posto di Verona. RISULTATI E CLASSIFICHEa sorpresa Cantù, che ...