Basket | Serie A | Treviso rimonta dal -19 e piega Reggio Emilia nel segno di Harrison

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024), 9 marzo 2024 – La Nutribulletrialza la testa dopo il pesante ko patito in casa della GeVi Napoli una settimana fa e, nell’anticipo del ventiduesimo turno del campionato diA di, batte inl’Unahotels71-63 mettendo in cascina due punti pesantissimi in chiave salvezza. Cuore e carattere sono stati i segni distintivi della prestazione della compagine trevigiana, che ha avuto la grande forza mentale di restare in partita anche sul -17 al termine di un primo quarto da soli 7 punti segnati. A partire dalla seconda frazione – nella quale ha messo aun 18-6 di controparziale rientrando negli spogliatoi sul -5 –, la Nutribullet ha quindi cambiato passo, mettendo la freccia del sorpasso nella ripresa e ...