Basket | Serie A 2023 24 | la Virtus Bologna vince il derby d’Italia | Sassari passa a Venezia

(Di domenica 10 marzo 2024) Tra le gare che completano il 22esimo turno dellaA dispicca iltrae Olimpia Milano, che ha visto trionfare le V nere per 84-75. Vittoria molto importante per la formazione di coach Banchi, che supera così i rivali odierni in classifica e ribalta anche la differenza canestri. Gara condotta praticamente dall’inizio alla fine dai padroni di casa, che hanno sfruttato un’incredibile prestazione balistica dalla lunga distanza (50% da tre con 17 triple a bersaglio). Fondamentali Belinelli e Lundberg, che hanno chiuso rispettivamente con 17 e 16 punti, prendendo in mano la squadra nei momenti chiave. All’Olimpia non basta il solito Napier da 24 punti, a cui oggi è mancato l’apporto offensivo dei compagni, fatto salvo per Voigtmann e Mirotic. Nelle ...