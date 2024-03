Basket | la Virtus Bologna batte Milano in Serie A Venezia ko contro Sassari | Brescia rimane in vetta

(Di domenica 10 marzo 2024) Altra grande domenica diquella completata da poco inA, con sette partite andate in scena per la ventiduesima giornata della regular season 2023-2024. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese. BERTRAM DERTHONA TORTONA-GEVI NAPOLI97-72 La Betram Derthona Tortona prosegue il suo momento positivo etra le mura amiche la fresca vincitrice della Coppa Italia ovvero la GeVi Napoli per 97-72. I piemontesi iniziano nel migliore dei modi volando in doppia cifra di vantaggio dopo la tripla di Tommaso Baldasso (19-9), con Pullen e Weems che fissano il punteggio sul 21-11 alla prima sirena. Nel secondo quarto la GeVi reagisce e si rifà sotto tornando a -3 (23-20), ma la Bertram preme ancora sull’acceleratore e piazza un break micidiale di 11-0 che la fa volare a +14. ...

Serie A, Virtus batte Milano 84 - 75 e ribalta la differenza canestri: 17 punti per Belinelli: Non c'è stata partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano nella riedizione del derby d'Italia del basket, nel 22° turno di Serie A. L'84 - 75 alla Segafredo Arena ribalta a favore delle V Nere la differenza canestri (all'...

La Virtus Roma cade anche nell'impegno esterno di Senigallia: adesso si fa dura: Basket 2023 - 2024 Serie B Interregionale Basket: Serie B Interregionale, Girone F Tabellino partita Senigallia - Virtus Roma Squadra in casa Senigallia Squadra avversaria Virtus Roma E' ancora una domenica grigia quella della Virtus GVM Roma ...

Serie A, Virtus batte Milano 84-75 e ribalta la differenza canestri: 17 punti per Belinelli: Serie A, Virtus batte Milano 84-75 e ribalta la differenza canestri: 17 punti per Belinelli: Il capitano fa 5/7 dall’arco Non c’è stata partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano nella riedizione del derby d’Italia del Basket, nel 22° turno di Serie A. L’84-75 alla Segafredo Arena ribalta a ...

Il Big Match contro Milano è della Virtus, Banchi: "Abbiamo dato una risposta collettiva": Il Big Match contro Milano è della Virtus, Banchi: "Abbiamo dato una risposta collettiva": Nonostante un post-basso di Ricci cerchi di tenere lì l’Olimpia, la Virtus continua a realizzare dal perimetro con Lundberg e Abass, prima che Shengelia schiacci in contropiede i punti dell’allungo ...

Belinelli-Lundberg, per l'Olimpia non c'è scampo. Bologna seconda, Milano sorpassata: Belinelli-Lundberg, per l'Olimpia non c'è scampo. Bologna seconda, Milano sorpassata: La sfida numero 206 della storia tra Virtus Bologna e Olimpia Milano inizia subito in grande equilibrio. Messina (che deve sopperire all’assenza di Shields per un problema al tendine del piede ...