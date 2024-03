Basket | in Divisione Regionale 2 | la IES Pisa piega nella ripresa la quotata Endas Pistoia

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Importante successo per la IES Sportsettima giornata del campionato di2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno prevalso nettamente sulla quinta in graduatoria, PallacanestroInsurtech di, al termine di un incontro partito in salita e messo su un binario favorevole, quando Villani e compagni hanno messo a punto la fase difensiva. LA CRONACA – Con Giusfredi e Sciamanda infortunati, a referto solo per onor di firma, il quintetto biancoceleste, sceso in campo con Villani, Tasca, Bonacci, Bonasera e Veneziani, ha iniziato il match con le maglie troppo larghe in difesa, e gli ospiti ne hanno approfittato, sia con conclusioni da due, sia da tre, ...

