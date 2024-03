Basket in carrozzina Rimini nella tana del Cus Padova

(Di domenica 10 marzo 2024) Nuovo appuntamento esterno per la Nts Informatica, che oggi sarà di scena adel Cus, la squadra più affrontabile delle due patavine. Si gioca alle 15 e per mantenere viva l’ultima flebile speranza playoff serve una vittoria. Possibile, visto che all’andata finì con un +4 riminese e che,classifica di questo girone A di Serie B diinsopravanza gli avversari di turno di quattro lunghezze. Il Cusha rimediato le sue due vittorie con Delfini 2001 e Olympic Verona e ha i suoi punti di forza in Garavello (16.4 punti a partita) e Brotto (13.7). La Nts oppone come sempre la velocità di Di Francesco (12.6), la sapienza di coach Loperfido (11.4) e la produzione di Obino (9). In ...

I playoff scudetto di Basket in carrozzina si fermano nel weekend per dar modo alla Nazionale di partecipare alla Rocky Mountain Cup, in programma da oggi a martedì. Nella spedizione tricolore ... (Leggi)

Con la vittoria per 70-48 (19-15, 18-11, 17-11, 16-11), unita a quella ottenuta in precedenza in trasferta per 69-46, la Santo Stefano Kos Group elimina le Volpi Rosse Menarini Firenze e si ... (Leggi)

Non basta una bella prova di carattere alla Nts Informatica Rimini per avere la meglio di Vicenza nella decima giornata del girone A della Serie B di Basket in carrozzina. Alla Carim finisce 55-60 ed ... (Leggi)

Basket in carrozzina, quarti di champions. La Santo Stefano batte il Galatasaray: La Santo Stefano Kos Group batte il Galatasaray 80-78 nella Champions Cup di Basket in carrozzina, con una prova corale di alto livello e una rimonta finale guidata dal coach Ceriscioli.msn

Basket in carrozzina, per la prima volta l’Eurocup a Reggio Calabria: Si conclude a Reggio Calabria l’Eurocup di Basket in carrozzina. E' la prima volta in assoluto che la Calabria ospita questa competizione. Cinque le squadre scese in campo al palaCalafiore per un ...rainews

Basket in carrozzina. Quarti di Champions,. Porto Potenza battuta: La Santo Stefano Kos Group perde contro il CD Ilunion Madrid nella Champions Cup. De Miranda infortunato. Giaretti protagonista con 35 punti. Prossimo match contro il Galatasaray.ilrestodelcarlino