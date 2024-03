Basket in carrozzina | quarti di champions La Santo Stefano batte il Galatasaray

(Di domenica 10 marzo 2024) Con una prova corale di assoluto livello, laKos Groupil80-78 (40-36) nella seconda giornata deidiCup diin. È una partita vibrante in cui i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli sfoderano personalità e tecnica, centrando un risultato di grandissimo livello. Il quintetto di Istanbul conduce per lunghi tratti il match, ma sempre con vantaggi contenuti, a testimonianza della tenacia dei portopotentini di stare attaccati alla gara e di non arrendersi come negli ultimi novanta secondi quando i turchi sono avanti di 7 lunghezze. Nelle ultime battute i giocatori mettono in pratica le indicazioni del tecnico ribaltando la gara e operando il sorpasso. Ecco i punteggi della gara con i ...

I playoff scudetto di Basket in carrozzina si fermano nel weekend per dar modo alla Nazionale di partecipare alla Rocky Mountain Cup, in programma da oggi a martedì. Nella spedizione tricolore ... (Leggi)

Con la vittoria per 70-48 (19-15, 18-11, 17-11, 16-11), unita a quella ottenuta in precedenza in trasferta per 69-46, la Santo Stefano Kos Group elimina le Volpi Rosse Menarini Firenze e si ... (Leggi)

Non basta una bella prova di carattere alla Nts Informatica Rimini per avere la meglio di Vicenza nella decima giornata del girone A della Serie B di Basket in carrozzina. Alla Carim finisce 55-60 ed ... (Leggi)

Basket in carrozzina, per la prima volta l’Eurocup a Reggio Calabria: Si conclude a Reggio Calabria l’Eurocup di Basket in carrozzina. E' la prima volta in assoluto che la Calabria ospita questa competizione. Cinque le squadre scese in campo al palaCalafiore per un ...rainews

Basket in carrozzina. Quarti di Champions,. Porto Potenza battuta: La Santo Stefano Kos Group perde contro il CD Ilunion Madrid nella Champions Cup. De Miranda infortunato. Giaretti protagonista con 35 punti. Prossimo match contro il Galatasaray.ilrestodelcarlino

Reggio Calabria, al via la EuroCup di Basket in carrozzina: La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria presenti all'avvio della Euro Cup Iwbf Europe, l'importante competizione internazionale di Basket in carrozzina che oggi e domani vedrà protagoni ...cn24tv