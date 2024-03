Barella fra sorrisi e mea culpa | Gruppo unito | ora testa all’Atletico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Una vittoria da capitano. Nicolòsi mette la fascia al braccio, in assenza di Lautaro Martinez e gioisce alla fine della gara di Bologna per un successo che allarga ulteriormente la forbice rispetto alle inseguitrici. A partita terminata, fa un passo indietro al successo di lunedì scorso col Genoa. "C’è stato un episodio in cui mi è stato detto che ho simulato – dice riferendosi al contrasto con Frendrup che ha portato al rigore del momentaneo 2-0 -. Ho sbagliato nella reazione e chiedo scusa. Magari in campo quando hai voglia di vincere fai cose che non vorresti". Pochi giorni dopo quel successo, l’Inter ne ha inanellato un altro al Dall’Ara, contro un’avversaria che veniva da sei vittorie consecutive e aveva il fattore campo a favore. "Il Bologna è veramente forte, il loro punteggio in classifica è super meritato – aggiunge-. È ...