Barcellona-Napoli | formazione fatta | “Acciacchi per Politano | ma l’infermeria si svuota”

(Di domenica 10 marzo 2024) Il Mattino ha svelato in anteprima le strategie di mister Calzona in vista della sfida di Champions League,. NOTIZIE CALCIO. Ilsi sta preparando intensamente per l’incontro decisivo che potrebbe garantire il passaggio ai quarti di finale della Champions League. Nonostante alcuni piccoliaccusati dae qualche segnale di fatica per i giocatori più instancabili, il quadro generale si presenta incoraggiante, come riportato dallo staff medico del club partenopeo. Secondo le anticipazioni de Il Mattino,si stando completamente, garantendo a mister Calzona la disponibilità di tutti gli effettivi. Rrahmani, che ha superato il fastidioso problema all’adduttore, sarà regolarmente in campo ...