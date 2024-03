Barcellona | difficile il recupero di Ferran Torres contro il Napoli Raphinha invece ci sarà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024) In vista del match tra, i blaugrana non potranno contare su De Jong e Pedri (presenti all’andata) per infortunio. E’ fermo da circa un mese anche, che difficilmente recupererà per martedì; Marcos Alonso,, operato per problemi alla schiena, torna ad allenarsi con la squadra. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo riporta: “Marcos Alonso ha ricominciato ad allenarsi in gruppo; lavoro personalizzato per, che sta uscendo da un infortunio al bicipite femorale della gamba destra. L’attaccante potrebbe unirsi all’allenamento di gruppo questo lunedì, anche se non è certo che rientri tra i convocati. Siache Lamine Yamal, entrambi con contusioni subiteil Maiorca in ...