Bagnoli | Pistocchi | «può diventare una piccola Dubai | maxi yacht | hotel 5 stelle e anche lo stadio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024)il giornalista Mauriziointerviene nella vicenda. E lo fa con un tweet in cui si dichiara a favoredello: Il golfo di #Napolinel #2023 è stato il più frequentata daidei billionaire e delle star dello sport, della musica e dello spettacolo: #Napoli #Capri #Pompei #Ischia e la #Costiera sono una attrattiva irresistibile per chi, all’estero, ammira il nostro modo di vivere. Però …c’è un però: Napoli non ha un porto turistico, e chi la visita in barca è costretto a stare alla boa, in rada. Per questo l’area di #potrebbe essere un nodo cruciale per lo sviluppo di tutta la città: porto turistico per privati e...