Bagnaia vince in Qatar davanti a Binder e Martin

(Di domenica 10 marzo 2024) DOHA () (ITALPRESS) – Francescoha vinto il GranPremio del, in scena sul tracciato di Lusail, primoappuntamento stagionale della classe Moto GP. Il pilota campionedel mondo, dopo una grande partenza, è riuscito a prendere ilcomando della corsa sin dalle prime curve. Secondo gradino del podio per il sudafricano Brad(Ktm); chiude, invece, terzo lo spagnolo Jorge(Ducati Pramac). Quarto posto per Marc Marquez (Ducati Gresini); quindi, quinto Enea Bastianini (Ducati Lenovo). Completano, nell’ordine, la top ten Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro, Pedro Acosta, Maverick Vinales.“Conoscevamo il nostro potenziale e ieri abbiamo cercato di fare il massimo già nella Sprint. Sapevamo che per la gara di oggi avremmo dovuto cambiare qualcosa. Nel warm up abbiamo ...