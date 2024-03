Bagnaia domina in Qatar | sul podio Binder e Martin

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Nel cielo limpido dell'unica nuvola che si staglia sul circuito di Lusail è quella 'Rossa' di Francesco Pecco. Il campione del mondo in carica si aggiudica la prima gara stagionale di MotoGp in sella alla sua Ducati Factory, rispondendo subito all'amico e rivale Jorge(Ducati Pramac), vincitore della Sprint Race e sul gradino più basso delin gara. Bissa il secondo posto di 24 ore prima, invece, un grande Bradcon la KTM. Quarto Marc Marquez con la Ducati Gresini, seguito dall'altra Rossa di Enea Bastianini. L'unico altro italiano a chiudere tra i primi dieci è Fabio Di Giannantonio, settimo con la Ducati VR46. Come era successo nella Sprint,parte molto bene e tiene la prima posizione, ma dopo poche curve viene sverniciato da uno ...

