Baby La Primavera fa pari con la FeralpiSalò

(Di domenica 10 marzo 2024)per ladella Reggiana (30), che impatta 0-0 a Brescia con la(23) e riprende la marcia dopo lo stop casalingo con l’Albinoleffe. Dopo una fase di studio, la formazione ospite prova ad alzare i giri del motore con Natale, che al 39’ chiama il portiere gardesano Lovato alla respinta, poi è ancora il numero 1 dei locali a dire di no a Casini. Nella ripresa la Feralpi ha due occasioni da rete con Baldelli, senza tuttavia riuscire a concretizzare, mentre la Reggiana ci prova con un contropiede di De Marco per Tessitori, chiuso al momento del tiro. Nel finale i locali reclamano un rigore per un fallo di mano, ma l’arbitro lascia correre. La Reggiana è 8ª con 9 punti di vantaggio sulla penultima, il Cittadella, che ha strapazzato 6-1 la Spal. Reggiana: Donelli, Di Turi, Ferrari, Shaibu, Paterlini, Meringolo, ...

