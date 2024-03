“Avrebbe fatto meglio a rimanere in cucina | il calcio non fa per le donne” | il post sessista è del preside del liceo | gli studenti scendono in piazza per chiederne le dimissioni

(Di domenica 10 marzo 2024) Paolo Auricchia,dello Scientifico Vieusseux di Imperia, si unisce all’ondata via social di offese sessiste alla guardalinee spagnola Guadalupe Porras. In città stupore e polemiche

MotoGP, GP Qatar, Bagnaia spiega la sua strategia vincente. Dall'Igna: "Così fa un campione": ... altrimenti avrebbe centrato agilmente la top 5 e non finire in nono posto). Bagnaia, nelle ... Ieri abbiamo dato il massimo, ma al tempo stesso eravamo consci del fatto che qualcosa andava modificato in ...

Muschio Selvaggio avanti ancora per tre puntate, poi si ferma: l’annuncio di Fedez e Mr. Marra: Muschio Selvaggio avanti ancora per tre puntate, poi si ferma: l’annuncio di Fedez e Mr. Marra: Muschio Selvaggio si ferma. Fedez e Davide Marra, i due conduttori, andranno avanti ancora per tre puntate, quelle già registrate, poi si fermeranno.

“Accessi abusivi a banche dati”, il finanziere indagato: “Parlerò ai giudici, vedrete”. Commissione d’inchiesta, Fi sconfessa Nordio: “Accessi abusivi a banche dati”, il finanziere indagato: “Parlerò ai giudici, vedrete”. Commissione d’inchiesta, Fi sconfessa Nordio: “Risponderò davanti ad un giudice, poi vedrai che succederà. Ho fatto il mio lavoro con dignità e professionalità assoluta e con i miei metodi, non quelli dei burocrati“. A parlare per la prima volta ...