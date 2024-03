“Avrebbe fatto meglio a rimanere in cucina | il calcio non fa per donne” | il post sessista è del preside del liceo | lo stupore della città

Muschio Selvaggio si ferma, l'annuncio di Fedez: "La situazione è insostenibile. Tre puntate e poi chiudiamo": "Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché ... E Marra aggiunge: "O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e ...

Islanda: l'autrice del brano vincitore chiede di mandare all'Eurovision 2024 il secondo classificato Bashar Murad: Rúnar Frey Gíslason ha fatto sapere che ogni anno al termine della manifestazione vengono ...alla 30° edizione del Söngvakeppnin l'emittente RÚV era stata chiara nel dire che il concorso non avrebbe ...

Roma-Brighton si ripete La squadra di De Zerbi presenta ricorso all'Uefa: cosa sta succedendo: Roma-Brighton si ripete La squadra di De Zerbi presenta ricorso all'Uefa: cosa sta succedendo: Roma-Brighton si ripete Sono passati tre giorni dal travolgente 4-0 della squadra italiana su quella inglese negli ottavi d'andata di Europa League. Un successo che ha creato un ...

Diciottenne da 15 giorni, Alice e l'emozione del primo voto: Diciottenne da 15 giorni, Alice e l'emozione del primo voto: "Sono passate appena due settimane dal mio diciottesimo compleanno e tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri mi hanno chiesto 'come ci si sente adesso' La verità è che ancora non sono riuscita ...