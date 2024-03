Auditel | analisi degli ascolti tv di | Verissimo e Italia Sì! | Sabato 9 Marzo 2024

(Di domenica 10 marzo 2024) Come sono andati glitv di ieri,? Ecco di seguito i datie l’tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella del pomeriggio di ieri:Sì! e le soap di Canale 5.dei programmi tv del 9Sì! Su Rai1 Linea Bianca con Massimiliano Ossini segna 1.988.000 spettatori (13.8%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.347.000 spettatori (10.6%), mentre A Sua Immagine è seguito da 1.007.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e da 931.000 spettatori (8.3%) nella seconda parte. A seguire, ...

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato pomeriggio 24 febbraio 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali ... (superguidatv)

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, Domenica 25 febbraio 2024 ? Ecco i dati Auditel in merito all’ analisi degli ascolti tv di: ... (superguidatv)

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato pomeriggio 2 Marzo 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e ... (superguidatv)

Ne parlano anche altre fonti: La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del ...informazione

Piazzapulita (La7): questo è il momento che ha fatto il picco di ascolti: Secondo i dati forniti da Auditel, ecco il momento più visto dai telespettatori nella scorsa puntata di Piazzapulita ...romait

Ferragni da Fazio Bene in tv, male sui social. La perdita dei follower non si ferma: -850 follower in 24 ore: Auditel da record per l'intervista a Che tempo che fa, ma le piattaforme non hanno dato l'attenzione attesa all'influencer. L'analisi di DeRev ...huffingtonpost