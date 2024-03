Audace Cerignola-Monopoli oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 10 marzo 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sul, l’e ladel match della trentunesima giornata di. Nel girone C derby pugliese molto interessante: i padroni di casa stanno lottando per una posizione playoff, gli ospiti invece per una salvezza che pare impossibile in modo diretto e che probabilmente arriverà tramite i playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 10 marzo,tv su Sky Sport 254,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.

Ventiquattresimo turno di Serie C girone C che tra i suoi anticipi di venerdì vede impegnata la Juve Stabia di Pagliuca attuale capolista del torneo. La sfida interna contro l’Audace ... (Leggi)

Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è ancora una volta Karic, out per scelta tecnica, tra i convocati per la sfida di domani sera contro l’Audace Cerignola , in programma alle 20:45 al ‘Ciro ... (Leggi)

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Audace Cerignola ed Avellino, valido per la ventinovesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, il tecnico Michele Pazienza ritrova ... (Leggi)

Audace Cerignola – Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Audace Cerignola - Monopoli di Domenica 10 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Serie C - Giron ...calciomagazine

E’ ora di tornare a vincere: l’Audace Cerignola chiede strada a un pericolante Monopoli: Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ...lanotiziaweb

Maiuri amaro: «Sorrento poco attento, con il Foggia voglio subito il riscatto»: Domani (ore 20.45, Sky sport 253), a Potenza contro il Foggia, l'occasione per riprendere il cammino nella zona playoff, attualmente difesa con il decimo posto in classifica per differenza reti ...ilmattino