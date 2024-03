Atti vandalici alla cooperativa sociale ‘La Romagnola’ di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Vandali contro la la‘Ladi. Ignoti si sono introdotti nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo nella sede di via Coletti. Lanata nel 1975 è dal 1994 impegnata nel trasporto di persone con disabilità verso le scuole e verso i luoghi di cura, su tutto il territorio provinciale. Il fatto è stato scoperto da un autista stamna, mentre si recava in ufficio per preparare l'vità settimanale: porte sfondate, uffici sottosopra; nel piazzale dove sono parcheggiati i pulmini, due mezzi vandalizzati. Subito allertata la polizia, che è giunta sul luogo per i rilievi del caso. Nello specifico, ignoti hanno spaccato la porta di ingresso degli uffici, mettendoli a soqquadro, e ...