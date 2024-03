Atripalda-Giano | si rinnova il gemellaggio tra le due comunità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna delegazione dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, nell’ambito del percorso ditra le due, ha fatto visita alla città didell’Umbria. Suggestiva la cerimonia di benvenuto nella sala Frà Giordano del comune umbro, così come il piccolo tour tra le meraviglie di una terra ricca di storia, di cultura e di sapori, che tanto ha in comune con la nostra. In particolare, è stato possibile visitare il borgo antico di, con la storica sede municipale e le chiese di Santa Maria delle Grazie e di San Francesco, la frazione San Sabino, l’abbazia di San Felice ed il borgo di Montecchio, con il museo dei reperti della Domus romana. Spagnuolo ha ringraziato l’Amministrazione comunale di...