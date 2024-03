ATP Indian Wells | Luca Nardi | “Sfida a Djokovic un’emozione speciale Ho approfittato dell’occasione”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024)ha saputo sfruttare la buona sorte che gli è stata data in dono: il pesarese è stato ripescato come terzo lucky loser nel Masters 1000 dial posto di Tomas Martin Etcheverry, ha ereditato la testa di serie dell’argentino, è partito dal secondo turno e ha battuto Zhizhen Zhang per guadagnarsi unada sogno contro il numero 1 del mondo Novak. Il classe 2003 marchigiano ha ammesso di pensare già a questa possibilità prima del match contro il cinese, vinto con il punteggio di 6-3, 3-6 6-3: “? Saràmisurarmi con il numero 1 del mondo, sul Centrale di un torneo prestigioso come questo. Cercherò di godermi al massimo questa esperienza e vedremo come andrà…” Ha aggiunto ...