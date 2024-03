ATP Indian Wells 2024 | Lorenzo Musetti piega Denis Shapovalov e si regala Holger Rune al terzo turno

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo due ore e ventitré minuti di aspra battaglia sportiva,, numero 26 del seeding,il canadese, in tabellone con il ranking protetto, con lo score di 6-4 2-6 7-5, e sialdel torneo BNP Paribas Opendi tennis, di categoria ATP Masters 1000, in corso ad, in California (USA), la sfida con il danese, testa di serie numero 7. Nel primo set c’è subito uno scambio di break in avvio, poi nel quarto gioco l’azzurro cancella tre palle break non consecutive al canadese. Lo strappo decisivo arriva nel settimo game, quandoai vantaggi toglie la battuta a ...

