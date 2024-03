(Di domenica 10 marzo 2024)ha esorcizzato la bestia nera: 6-2, 6-3 senza appello a uno spento Felixper guadagnarsi il passaggiodi finale del Masters 1000 didove affronterà Fabian Marozsan, colui che lo sconfisse lo scorso annoInternazionali d’Itala. I primi game della partita sono di studio, con entrambi i giocatori che iniziano bene alla battuta e non riescono a rendersi particolarmente pericolosi in risposta. Poi arriva il cambio di passo da parte diche piazza un break in fila all’altro:commette un doppio fallo in apertura di quinto game, poi subisce la pressione da fondo dello spagnolo in un paio di scambi. Il settimo ...

Sinner - Struff all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner a caccia di un posto in ottavi di finale a Indian Wells: sul Centrale, il campione degli Australian Open sfida per la prima volta in carriera il tedesco Jan - Lennard Struff, n°25 del ranking. Il match in diretta su su Sky ...

WTA Indian Wells: Swiatek, rivincita e solito bagel. Noskova gestita in due set: ... approdando agli ottavi ad Indian Wells, dove vinse il titolo nel 2022. A livello WTA1000, da ... TABELLONI TORNEI: ATP - WTA

ATP Indian Wells 2024, Carlos Alcaraz spazza via Auger-Aliassime ed è agli ottavi: ATP Indian Wells 2024, Carlos Alcaraz spazza via Auger-Aliassime ed è agli ottavi: Carlos Alcaraz ha esorcizzato la bestia nera: 6-2, 6-3 senza appello a uno spento Felix Auger-Aliassime per guadagnarsi il passaggio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells dove affront ...

Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Alcaraz e Tsitsipas agli ottavi: Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Alcaraz e Tsitsipas agli ottavi: Carlos Alcaraz agli ottavi di Indian Wells. Lo spagnolo, campione in carica e 2 del seeding, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime con i parziali di 6-2, 6-3 in appena un'ora e 17' di gioco. Pr ...

Sinner-Struff all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Sinner-Struff all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner a caccia di un posto in ottavi di finale a Indian Wells: sul Centrale, il campione degli Australian Open sfida per la prima volta in carriera il tedesco Jan-Lennard Struff, n°25 del ...