Atp di Indian Wells | Sonego cede a Norrie Musetti avanza al terzo turno

(Di domenica 10 marzo 2024) Los Angeles, 10 marzo 2024 – Non ce la fa Lorenzoa vincere con il britannico Cameron. L’Azzurro ha ceduto per due set a zero (6-4, 6-4) al secondo. Prosegueallora l’Atp di, che ha già vinto la competizione nel 2021. Lorenzoinvece al. Ha battuto Denis Shapovalov per 2 set a 1 (6-4, 2-6, 7-5). Nella giornata di domani, incontrerà Holger Rune, numero 7 del mondo. Prosegue anche Luca Nardi che ha sconfitto 6-3 3-6 6-3 il cinese Zhizhen Zhang, numero 50 nel mondo. Nel Torneo Femminile invece Lucia Bronzetti supera l’ucraina Anhelina Kalinina in due set (6-3, 6-4) e si qualifica per i sedicesimi di finale. Foto internazionaliBNLditalia.com/Sposito