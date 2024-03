Atp di Indian Wells | Sinner in campo con Struff | alle 22 | 30 il match degli ottavi

(Di domenica 10 marzo 2024) Los Angeles, 10 marzo 2024 – Jannikinoggi nel terzo turno dell’Atp Masters 1000 dinel, in diretta tv e streaming, contro il tedesco Jan Lennard, testa di serie numero 3, va a caccia del terzo titolo nel 2024 dopo i trionfi all’Australian Open e nel torneo Atp di Rotterdam. Il 22enne azzurro, in caso di successo sul cemento californiano, scavalcherebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz e si isserebbe al secondo posto del ranking. Se i pronostici verranno rispettati, il duello con l’iberico andrà in scena in semifinale. Prima, però,deve superare l’ostacolo. L’azzurro, reduce dal convincente successo contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, non ha mai incontrato il tedesco. Il ...

Nardi 'vede' la Top 100: 'Speciale sfidare Djokovic a Indian Wells': Luca Nardi sta vivendo una settimana di prime volte al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian ... Grazie a questo risultato Nardi è al momento virtualmente n.105 ATP, ritoccando il proprio best ...

Nardi piega il cinese Zhang e raggiunge il 3° turno nel Master 1000 di Indian Wells: ...colpo messo a segno da Luca Nardi al BNP Paribas Open in corso sui campi in cemento dell'Indian ... numero 50 ATP, diventato a Madrid nel 2023 il primo giocatore del suo Paese nei quarti di un Masters ...

Sinner-Sonego show in doppio, a Indian Wells ok Musetti: Sinner-Sonego show in doppio, a Indian Wells ok Musetti: In perfetta sintonia i due azzurri insieme hanno già giocato due tornei ATP nel 2023, ma soprattutto hanno trascinato ... La vittoria all'esordio a Indian Wells è un bel segnale anche in vista del ...

Sinner-Struff a Indian Wells oggi: a che ora gioca l'italiano e dove vedere il match: Sinner-Struff a Indian Wells oggi: a che ora gioca l'italiano e dove vedere il match: Se dovesse imporsi anche a Indian Wellls, l'italiano supererà in classifica Atp lo spagnolo e rivale Carlos Alcaraz, che potrebbe incontrare durante il cammino verso la finale. Senza mettere nel ...

Apri il menu di navigazione: Apri il menu di navigazione: Luca Nardi è nato a Pesaro, dove si allena col coach Francesco Sani, il 6 agosto del 2003 ed ha iniziato la carriera da professionista nel giugno del 2018 partecipando al torneo Italy F15. Un record ...