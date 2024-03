(Di domenica 10 marzo 2024)(Brescia) La difficile rincorsa alla salvezza dipassa attraverso le due partite interne che devono fruttare tre punti sonanti. Le duedel girone C di serie D, infatti, rimangono imprigionate in zona play out e devono cercare di avvicinare quella salvezza diretta che sembra divertirsi a sfuggire ad entrambe. La più vicina al sospirato aggancio rimane la matricola franciacortina, che insegue la coppia Montecchio-Luparense a quattro lunghezze di distanza e che nel pomeriggio, per questa ventiseiesima giornata, ospiterà un Mestre che non sta certo attraversando il suo momento migliore. La compagine di Guerra deve dunque far valere il fattore campo per conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare la desiderata svolta dellaper ...

BRENO (Brescia) Le due bresciane del girone C di serie D, Atletico Castegnato e Breno (nella foto), devono superare a pieni voti una domenica di grande importanza. Un discorso che vale in modo ... (Leggi)

Atletico Castegnato e Breno, incubo playout . Per le due bresciane la stagione inizia adesso: Atletico Castegnato e Breno cercano disperatamente punti salvezza in Serie D, con sfide cruciali in casa. Castegnato affronta il Mestre, mentre il Breno deve superare il Campodarsego per invertire la ...ilgiorno

Breno che botte, il Portogruaro si impone 6-1. È quartultimo con una salvezza tutta da conquistare: La venticinquesima giornata del girone C di serie D vede Breno e Atletico Castegnato sconfitte, rimanendo in zona play out. Montecchio e Luparense non cambiano distacco dalla salvezza diretta. Breno a ...ilrestodelcarlino

Bassano-Atletico Castegnato 1-0, Raicevic fa volare i giallorossi che consolidano la posizione playoff: Il campo pesante condiziona la manovra, il fraseggio è pressochè proibitivo e si assiste alla gara fisica e agonistica che ci si aspettava. Il primo vero sussulto al 21' su un contatto in area, ...trivenetogoal