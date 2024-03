Atletica | Zane Weir vince in Coppa Europa! Bella sassata a Leiria | il peso è azzurro Fabbri rinuncia

(Di domenica 10 marzo 2024)ha vinto la gara di getto delnell’ambito delladi lanci. L’si è distinto sulla pedana di(Portogallo), nonostante le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato il fine settimana in terra lusitana (pioggia, vento e freddo). Il 28enne, reduce dal quarto posto ai Mondiali Indoor, si è imposto con la misura di 21.55 metri, ottenuta all’ultimo tentativo quando era già certo della vittoria grazie ai 21.35 metri raggiunti al secondo assalto. Il nostro portacolori ha replicato il successo ottenuto due anni fa in questo evento, quando fece festa sempre in questa località con una bordata da 21.99 metri, che fino alla scorsa estate ero il suo personale all’aperto, spazzato poi via da un roboante 22.44....

Atletica, l'Italia dei lanci protagonista in Coppa Europa: Fabbri, Osakue e tanti azzurri a Leiria: