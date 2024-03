Atletica | Sara Fantini terza nella Coppa Europa di lanci L’azzurra migliora lo stagionale a Leiria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024)ha concluso al terzo posto la gara dio del martello valida per ladiha spedito l’attrezzo a 70.58 metri in quel di(Portogallo),ndo il primatodi 70.10 siglato un mese fa a Lucca. La primatista nazionale, finalista agli ultimi due Mondiali, ha trovato la misura valida al secondo tentativo, poi è andata in calando (69.89, 67.21, 70.05) prima del nullo finale. L’emiliana, bronzo agli Europei 2022, si è dovuta accomodare alle spalle della danese Katrine Koch Jacobsen (71.95) e della rumena Blanca Florentina Ghelber (71.66). La nostra portacolori ha preceduto l’azerra Hanna Skydan (70.43) e la finlandese Sllja Kosonen (70.30). L’Italia è risalita ...