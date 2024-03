Atletica leggera | l’evento Parco Apuane tra le big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Risultato storico per il GpAlpiTeam Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria e coordinatrice Paola Lazzini che, alla sua seconda qualificazione di sempre nella Coppa Europa per club di corsa campestre, ha ottenuto un prestigioso dodicesimo posto assoluto. La località portoghese di Albufeira ha portato fortuna ai ragazzi apuani che, l’anno scorso, sulla spiaggia spagnola Oropesa de Mar, si erano classificati quindicesimi all’esordio nella massima rassegna continentale per società. Il quartetto biancoverde schierato per questi 10 chilometri ha lottato tirando fuori gli artigli, conseguendo anche due risultati personali di altissimo livello: il 18° posto di Nicolò Bedini e il 22° di Lorenzo Brunier, che hanno corso a distanza ravvicinata per l’intera competizione, rimontando ...