Atletica | Iliass Aouani viaggia a lungo sul record italiano alla Maratona di Barcellona Quali italiani alle Olimpiadi?

(Di domenica 10 marzo 2024)si è distintodi, tagliando il traguardo in quarta posizione con il tempo di 2h08:05. Il 28enne milanese è tornato in gara sui 42,195 km, a due settimane dal ritiro di Osaka, e ha firmato il secondo risultato della carriera. Lo scorso anno, sempre nella località spagnola ma su un altro tracciato, aveva stabiliato ildi 2h07:16, poi migliorato da Yeman Crippa lo scorso 18 febbraio (2h06:06 a Siviglia). L’azzurro hato per larghi tratti sui ritmi del, correndo in maniera autoritaria in testa al secondo gruppo: 1h02:54mezza, 1h29:53 al 30mo chilometro, al 35mo km è ancora davanti aldi Crippa ...