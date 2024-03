Atletica | Giovanna Epis non sfonda alla Maratona di Nagoya | “Speravo in un crono migliore” Ando vince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024)si è presentata con grandi ambizionidi, ma non è riuscita a esprimersi come avrebbe voluto. L’azzurra, già qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso con il tempo di 2h28:24, quasi cinque minuti sopra al suo personale siglato lo scorso anno ad Amburgo (2h23:46, terza italiana di sempre sulla distanza). La veneziana si era quantomeno difesa nella prima parte di gara, passmezza in 1h12:22 (aveva previsto un transito in 1h12:00) dopo i parziali di 17:00, 34:01 e 51:22 ogni cinque chilometri. La carabiniera ha poi fatto più fatica con il passare del tempo, nel corso di una mattinata caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di 6 °C: transito in 1h26:05 al 25mo km, 1h43:59 al 30mo, 2h02:05 al 35mo. La ...