Atletica | Daisy Osakue non trova la spallata giusta in Coppa Europa World lead di Rodrigues

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024)non è riuscita are lanelladi lanci. L’azzurra si è fermata a un poco esaltante undicesimo posto con la misura di 57.63 metri nella gara di lancio del disco. La piemontese ha ottenuto quel risultato in occasione del terzo tentativo, l’unico valido nel mezzo di cinque nulli sulla pedana di Leiria (Portogallo), dove pioggia, freddo e vento hanno condizionato l’intero fine settimana. La primatista nazionale, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è rimasta ben lontana dallo stagionale di 61.57 siglato lo scorso 15 febbraio a Melbourne in occasione della vittoria nella prima tappa delContinental Tour (livello gold) e anche del 59.99 con cui ha vinto i Campionati Italiani il 25 febbraio. La ...