Atletica | Coppa Europa lanci 2024 | a Leiria trionfa Zane Weir nel peso Podio per Sara Fantini nel martello

(Di domenica 10 marzo 2024) Seconda giornata diEuropea di, e come da pronostico l’Italia festeggia nella gara del. Nonostante il forfait a scopo precauzionale per un lieve risentimento all’adduttore da parte di Leonardo Fabbri, ci pensa il campione europeo indoora imporsi con il 21.55 ottenuto all’ultimo tentativo, superando il britannico Scott Lincoln (20.98) e il bosniaco Mesud Pezer (20.58). L’azzurro era in ogni caso già in testa dopo il 21,35 del secondo turno.anche per, che si piazza in terza posizione nella finale del. L’elimiliana – che difendeva il titolo conquistato la scorsa edizione – ottiene la sua miglior misura odierna al secondo turno in una gara condizionata dalle ...

