Atalanta | un buon punto recuperato al Bologna nella corsa Champions Cosa ha Gasperini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Torino, 10 marzo 2024 – L’è uscita dal frullatore del tour de force delle prime quattro affrontate in sole due settimane con unalquarto in classifica e lontano 4 lunghezze. E ora la strada in parte è in discesa: giovedì lo snodo del crocevia europeo contro lo Sporting e domenica il confronto casalingo contro la Fiorentina. Dea che in caso di sconfitta a Torino avrebbe rischiato di perdere ulteriore terreno dalquarto e invece sì è avvicinata, rosicchiando una lunghezza ai rossoblu. Soddisfatto(“Quando esci da questi stadi, da questo tipo di partite contro avversari forti come la Juventus, con queste prestazioni, ne usciamo rinforzati, anche se magari la nostra classifica non è molto cambiata”) per la ...