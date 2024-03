Atalanta | Scamacca | “Sto bene fisicamente | Gasperini? Sa quello che fa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Gianluigiparla dopo il pareggio tra Juventus eper 2-2, partendo però dalla sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona: “Come loro hanno creato pericoli, noi li abbiamo creati a loro. Sarà una gara molto aperta.? Ci martella ogni giorno, sache fa e mi sento di dire che ho fatto grandi salti in avanti e lo riscontro ogni giorno. In partita, in allenamento, seguo tanto i suoi consigli. Sono arrivato che venivo da un infortunio al menisco. Mi sono messo a lavorare, adesso mi sento di dire che sto. Sto migliorando, poi il ritmo partita lo acquisisci giocando. Più giochi e più stai“. Sulle occasioni mancate del match: “Forse rifareiche ho fatto. Un attaccante se vede la porta deve ...