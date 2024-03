Assolto dall’accusa di violenza sessuale | la donna doveva difendersi con la scopa secondo i giudici

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 10 marzo 2024) Zoran Ljubisic è un allenatore di calcio di 45 anni che era stato accusato dida una, ma che aveva sempre sostenuto di essere innocente. A ottobre 2022 il collegio presieduto dal giudice di Vicenza Lorenzo Miazzi lo hacon suo grande sollievo, solo ora però sono state rese note le motivazioni che hanno portato a questa sentenza, che risulta essere inappellabile. Il processo ai suoi danni era iniziato nel 2021, in seguito alla denuncia presentata da una parrucchiera dell’Ovest Vicentino, che sosteneva che lui l’avesse costretta ad avere rapporti intimi nel negozio in cui lei lavora, dove lui si era presentato per un taglio a barba e capelli. Una volta terminato il servizio, lei aveva decisoil suo racconto di preparargli un caffè, ma mentre era girata di spalle, ...