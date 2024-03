(Di domenica 10 marzo 2024) Stanno per scattare i nuovimensili dell'di. Questa volta, però, con una novità: dasi applica obbligatoriamente l'Isee 2024. Questo significa...

Regione - Approvato regolamento su provvidenze economiche per persone con disagio psichico.: È previsto un assegno di cura integrato con i Servizi sociali per supportare l'inclusione e l'autodeterminazione delle persone in situazioni di grave fragilità socioeconomica. Inoltre, il regolamento ...

Associazionismo, per Acli Toscana 1.700 nuovi soci e nessun calo di circoli: ... Acli Toscana: 'Padri violenti allontanati dalle famiglie continuano a prendere assegno unico ... camminata e pranzo per il 1° maggio 30 Aprile 2014 ACLI - Reddito di inclusione: aumentano i beneficiari,...

Regione Lazio, approvato nuovo regolamento provvidenze economiche per persone con disagio psichico: Regione Lazio, approvato nuovo regolamento provvidenze economiche per persone con disagio psichico: ROMA – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’inclusione e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, ha approvato il nuovo regolamento sulle ...

Assegno di inclusione, i pagamenti di marzo: le date e a chi spettano (ma qualcuno potrebbe perdere il sussidio): Assegno di inclusione, i pagamenti di marzo: le date e a chi spettano (ma qualcuno potrebbe perdere il sussidio): Stanno per scattare i nuovi pagamenti mensili dell'Assegno di inclusione. Questa volta, però, con una novità: da marzo si applica obbligatoriamente l'Isee 2024. Questo ...

Donne e violenza. Il Reddito di libertà non basta: Donne e violenza. Il Reddito di libertà non basta: Una misura che consente di affrontare le piccole spese e ritrovare una propria indipendenza economica. Ma spesso non basta ...