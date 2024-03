Assalto al Poggibonsi. "I ragazzi daranno tutto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "Sono sicuro che Inon mi deluderanno sotto l’aspetto delle motivazioni. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico influiscono sempre diversi fattori. Isono sempre pronti e usciranno dal campo dopo aver dato. Questa è la consapevolezza della nostra forza anche se la partita con ilè molto difficile, ma noi vogliamo gare difficili per dare il meglio di noi stessi. I giallorossi in casa stanno compiendo un percorso bellissimo nel girone di ritorno". L’allenatore Roberto Malotti presentà così il match che oggi, inizio alle 15 allo stadio "Lotti", vedrà i biancorossi sfidare i "leoni giallorossi". "Nel calcio, come nella vita, non vi è nulla di scontato – prosegue Il tecnico fiorentino – per cui noi scendiamo in campo per vincere, ma i tre punti non sono d’obbligo perché in campo ci sono ...