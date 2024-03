ASCOLTI TV 9 MARZO 2024 | C’È POSTA PER TE 29 | 9% | CHIUDE RISCHIATUTTO 70 18 | 6% | FORMULA 1 5 | 8% | TOFFANIN 20 | 7%+17 | 6% VS LIORNI 13%

Gli Ascolti tv di sabato 9 marzo 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Rischiatutto 70 e Canale 5 con l'ultima puntata di C’è Posta Per Te. Tutti i dati Auditel della serata.Continua a leggere (fanpage)

C'è Posta per Te (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 9 marzo 2024, su Rai1 l’ultimo appuntamento con Rischiatutto 70 ha conquistato 3.083.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su ... (davidemaggio)

Ascolti TV – sabato 9 marzo è andata in onda l' ultima puntata di C’è posta per te che si è dovuta scontrare con Rischiatutto 70, in onda su Rai1 condotta da Carlo Conti: chi ha vinto la gara dei ... (blogtivvu)