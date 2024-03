Argento per Ragazzini. In finale la spunta Patel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Carlottavince la medaglia d’al Lignano Master Para Open, conquistando altri punti preziosi nel ranking mondiale in vista delle Paralimpiadi di Parigi, che si terranno dal 28 agosto all’8 settembre. A differenza di altri sport, nel tennis tavolo non vengono assegnati direttamente pass olimpici, ma soltanto punti che saranno poi decisivi per stilare la classificadi tutte le categorie di tennis tavolo. L’atleta faentina ha ancora il Master spagnolo a Platja d’Aro in programma domani e martedì e quello polacco a Wladyslawowo del 26/27 marzo per scalare posizioni poi ad inizio aprile sarà stilato il ranking definitivo e arriveranno i verdetti olimpici. Nella classe 3 dovrebbero ottenere la qualificazione paralimpica i primi sette classificati e i vincitori dei tornei continentali. A Lignano, ...