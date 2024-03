Arezzo-Vis Pesaro 2-1 | passo avanti verso la salvezza

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Una due facce strappa un’altra vittoria in casa, la terza di fila, e fa un altrodecisoladiretta. Contro un’arcigna Visgli amaranto hanno giocato meglio per più di un’ora, legittimando la vittoria con i gol di Chiosa e Guccione, poi hanno sofferto il ritorno degli ospiti, mantenendo comunque il 2-1 fino al termine. Indiani dopo l’ampio turnover di Gubbio ha confermato in blocco l’undici vincente contro l’Ancona. La partita in avvio vede l’a condurre il gioco e gli ospiti ad agire di rimessa. Il più ispirato è Guccione, anche se serve una palla inattiva per sbloccare lo 0-0: punizione tesa in area di Gaddini dalla sinistra e stacco perfetto di Chiosa che anticipa l’uscita di Neri e segna al 21’. ...

