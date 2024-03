Arezzo-Vis Pesaro 2-1 | le foto

Calcio, i risultati e le classifiche dopo le partite di oggi: ...E CLASSIFICA DOPO LA 31° GIORNATA Perugia - Ancona 2 - 0 Lucchese - Olbia 1 - 0 SPAL - Rimini 3 - 1 Torres - Entella 2 - 1 Pescara - Carrarese 0 - 1 Juventus NG - Pontedera 1 - 1 Arezzo - Vis PEsaro ...

Risultati calcio live, domenica 10 marzo 2024 - Calciomagazine: Vicenza - Arzignano 20:45 ITALIA SERIE C - GIRONE B Lucchese - Olbia 14:00 Spal - Rimini 14:00 Torres - Entella 14:00 Arezzo - Vis Pesaro 18:30 Juventus U23 - Pontedera 18:30 Pescara - Carrarese 18:...

Arezzo-Vis Pesaro 2-1, passo avanti verso la salvezza: Arezzo-Vis Pesaro 2-1, passo avanti verso la salvezza: Arezzo, 10 marzo 2024 – Un Arezzo a due facce strappa un’altra vittoria in casa, la terza di fila, e fa un altro passo deciso verso la salvezza diretta. Contro un’arcigna Vis Pesaro gli amaranto hanno ...