Arese | torna il campo di tulipani | date | orari e tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024)(Milano) - Aprirà il 20 marzo ildidi, alle porte di Milano. "Ma tutto dalla temperatura e dalla stagione primaverile", precisa Edwin Koeman, l'olandese ideatore del progetto. Una cosa è certa, nel più grande U-Pick Garden in Italia, per sei settimane, fino alla fine di aprile sarà possibile visitare il, passeggiare, scattare foto e raccogliere i. Ildi trova in via Luraghi 1, nel parco delle Groane, in località La Valera, "siamoti nel nostro primo, quello del 2018, molto più vicino al borgo di Valera che è uno sfondo bellissimo per scattare le foto - racconta Edwin - grazie all'affetto dei nostri visitatori, anche quest'anno apriamo due campi con più di un milione di ...