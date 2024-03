Arbitro donna si fa male | “Se fosse stata in cucina non sarebbe successo” | post di un preside scatena la bagarre

(Di domenica 10 marzo 2024) "Sì vabbè... però oggettivamente seina preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non sifattatesoro": è ildi un dirigente scolastico che commenta quanto accaduto un'assistente di linea, vittima di un incidente durante la partita Betis - Athletic. L'articolo .

Arbitro donna si fa male, arriva commento sessista di un preside: "Sì vabbè... però oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fatta male tesoro". Queste le parole usate in ...

Commento sessista del preside, la consigliera di parità Amoretti: «Chieda scusa a tutte le ragazze del Liceo»: Commento sessista del preside, la consigliera di parità Amoretti: «Chieda scusa a tutte le ragazze del Liceo»: Imperia. Prime reazioni dopo le dichiarazioni del preside del Liceo Viesseux di Imperia, Paolo Auricchia, per commentare un episodio di cronaca sportiva che ha visto coinvolta un Arbitro donna. «Il 24 ...