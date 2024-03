Aprilia | l’anno della verità Espargaro e Viñales per dare gas al sogno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024)c’è. E ha una voglia matta di fare la voce grossa. Di scardinare lo strapotere Ducati, di mettersi lassù, davanti a tutti, dopo che nel 2023 aveva lanciato segnali forti e chiari in questa direzione. Sì, per la casa di Noale, sia con il team factory, sia con il satellite Trackhouse, il 2024 rappresenterà. Quello (possibilmente e probabilmente)consacrazione. Le motivazioni di Aleixe di Maverickhanno messo un sigillo prezioso sul lavoro fatto durante l’inverno nello sviluppo e nelle prospettive vincentiRs-Gp24. C’è stata grande fiducia per il lavoro svolto nei mesi scorsi dal reparto corse italiano, con il nuovo prototipoche ha dimostrato di potersi adattare a ...