Aperta la “Stanza di Frida“ | Ora c’è uno spazio protetto per ascoltare le donne

(Di domenica 10 marzo 2024) È stata inaugurata venerdì mattina, Giornata internazionale della donna, la “di”, unoal secondo piano della Questura di Sondrio che servirà d’ora in poi a raccogliere denunce e testimonianze delle vittime di violenza. A rendere particolarmente accogliente la, pareti dal color pastello e due murales realizzati dagli artisti del Centro d’arte malenco, che rappresentano lo sguardo intenso diKhalo e la frase: "Che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarmi senza confini". "Con questa inaugurazione – ha spiegato il questore di Sondrio, Carlo Enrico Ambrogio Mazza – rendiamo concreta un’isempre più sentita da parte delledi avere un ascolto dedicato in caso di violenze". "Fondamentale ...

