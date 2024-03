Antonio Socci | i brigatisti pazzi? No | erano marxisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Il cosiddetto “caso Di Cesare” non deve essere ridotto a una polemica di giornata o a provvedimenti contro la professoressa Donatella Di Cesare (che io, francamente, eviterei). È invece un'occasione per fare finalmente una seria riflessione culturale e politica. Che non è mai stata fatta davvero. L'antefatto è il tweet che la Di Cesare, docente di filosofia all'Università La Sapienza di Roma, ha scritto per la morte della brigatista rossa Barbara Balzerani.In quel tweet, poi cancellato dalla docente, si leggeva: «La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna». Donatella Di Cesare è molto nota come opinionista e assai presente sui media, perciò le sue parole non sono passate inosservate ed è subito scoppiata la polemica. Lo storico Gianni Oliva, sulla Stampa, ha osservato: «Salutare “con malinconia la compagna ...