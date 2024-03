Antonio Guterres | vita privata e curiosità sul segretario generale ONU

(Di domenica 10 marzo 2024) Chi è il diplomatico portoghese? DiventatoONU nel 2017, ha quasi 75 anni. La sua è una brillante carriera nel mondo delle Nazioni Unite. Ma vediamo tutti i dettagli della sua. Biografia diCredits ONU ItaliaAntónio Manuel de Oliveiraè uno dei personaggi di spicco delle Nazioni Unite. È stato scelto comenel 2017. Confermato poi per un secondo mandato nel 2021. Ha origini portoghesi. E si è sempre distinto per perseguire la dignità umana, proponendosi come mediatore di pace, intermediario e promotore di riforme e innovazioni. Nasce a Lisbona il 30 aprile del 1949. Successivamente si è laureato in ingegneria all’Instituto ...

Chi è Antonio Guterres Età, nazionalità, moglie e figli del Segretario Generale dell’Onu: Chi è Antonio Guterres Età, nazionalità, moglie e figli del Segretario Generale dell’Onu: Originario di Lisbona, nato nel 1949, Guterres ha conseguito una laurea in ingegneria presso l’Instituto Superior Técnico. Possiede competenze linguistiche in portoghese, inglese, francese e spagnolo.

